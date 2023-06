Les greffiers mobilisés ce lundi devant le tribunal judiciaire de Lyon

Les greffiers et adjoints administratifs seront mobilisés ce lundi midi devant le tribunal judiciaire de Lyon contre le projet de revalorisation salariale proposé par la Chancellerie.

"La grille salariale qui nous est proposé est insuffisante", estime Julien Macaron, greffier d'instruction au tribunal judicaire de Lyon, mobilisé ce lundi à 12 h 30 rue Servient. Dans le cadre d'un mouvement national, les greffiers, adjoints administratifs, et personnels contractuels se mobilisent, alors que les organisations syndicales ont rendez-vous ce lundi avec le ministre de la Justice pour discuter d'un projet de revalorisation salariale.

Sous-effectif, précarisation...

"Un certain nombre de corps seront revalorisés, mais les greffiers sont encore lésés, certain vont pourraient même perdre un échelon", précise encore Julien Macaron à Lyon Capitale. Ce rassemblement sera également l'occasion pour la profession d'évoquer le "sous-effectif chronique, logiciels-métier défectueux depuis de nombreuses années, réformes incessantes et insuffisamment accompagnées, précarisation des personnels", appuie un communiqué de presse.

Lire aussi : Justice : après les annonces du ministre, les magistrats dénoncent "une casse de la fonction publique"