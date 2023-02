Drapeau français brûlé à Lyon : deux personnes en garde à vue

Un drapeau tricolore a été brûlé, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, sur le toit de l'office de tourisme, place Bellecour.

Trois personnes ont été interpellées, mardi 31 janvier, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites.

Deux d'entre elles, cagoulées et habillées en noir, ont été placées en garde à vue pour avoir brûlé un drapeau français sur le toit de l'Office de tourisme de Lyon, place Bellecour. Une réplique qui a, cette fois, réussi : lors de la manifestation du 19 janvier contre la réforme des retraites, un individu, lui aussi cagoulé et habillé en noir, avait tenté d'embraser un drapeau français, toujours sur le toit de l'Office de tourisme de Lyon, sous les huées de certains manifestants.

Un drapeau français est brulé par des manifestants cagoulés sur le toit de l'office du tourisme place Bellecour#greve31janvier #GreveGenerale31janvier #lyon pic.twitter.com/G9ctJl4zBu — Lyon Capitale (@lyoncap) January 31, 2023

Quelques heures avant, en début d'après-midi, une troisième personne avait été interpellée pour port d'un couteau.

Le bâtiment de l'Office de tourisme a également été recouvert de tags anti-police avec les inscriptions "Acab" ("All cops are bastards", "Tous les flics sont des salauds" en français, NdlR) et "Tue un flic".

Des "dégradations" fermement condamnées par la nouvelle préfète du Rhône Fabienne Buccio sur Twitter : "ces actes sont contraires aux valeurs républicaines".

La Préfète F. BUCCIO condamne fermement les dégradations des drapeaux français et européen commises en marge de la #greve31janvier à #Lyon place Bellecour, ainsi que les tags haineux inscrits à l'encontre des forces de l'ordre. Ces actes sont contraires aux valeurs républicaines. — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 31, 2023

Pour l'heure, la parquet de Lyon n'a pas encore communiqué sur les suites judiciaires données à ces actes. Le code pénal punit d'une contravention de 5e classe (1 500€ au plus) toute personne qui détériore le drapeau tricolore.