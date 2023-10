Alertes à la bombe à Grenoble : un mineur de 12 ans interpellé

Un jeune de 12 ans a été interpellé, suspecté d'être l'auteur d'un message d'alerte à la bombe envoyé dans un collège de Grenoble.

En deux jours, neuf faux messages d'alerte à la bombe ont été envoyés à différentes établissements scolaires de Grenoble. Dans un communiqué de presse, le procureur de Grenoble, Eric Vaillant, a indiqué que l'auteur du premier message d'alerte envoyé le 4 octobre au collège La Salle avait été identifié. Il s'agit d'un mineur de 12 ans "féru d'informatique".

"Il a même essayé d'annuler l'envoi du courriel"

Il a été entendu par les policiers avec ses parents, a reconnu les faits et indiqué les regretter. "Il a même essayé d'annuler l'envoi du courrier mais n'y était pas parvenu", indique le procureur de Grenoble. Agé de 12 ans, il est présumé ne pas être capable de discernement. Une expertise psychiatrique a été ordonné par le parquet qui indiquera si le mineur a compris et voulu son acte et s'il est apte à comprendre la procédure pénale engagée contre lui.

"Le parquet prendra ensuite sa décision sur la sanction à appliquer", poursuit Eric Vaillant. Concernant les huit messages reçus ce jeudi par autant d'établissements scolaires, la préfecture de l'Isère a indiqué hier que "près de 60 agents des forces de sécurité ont été mobilisés pour assurer la sécurisation des lieux et la levée des doutes : police nationale, police municipale et équipes cynophiles de la gendarmerie. Trois lycées, Champollion, Mounier et Argouges, ont pu rouvrir cet après-midi ; les autres établissements accueilleront leurs élèves dès demain matin".

Eric Vaillant précise que ces huit messages pourraient être une "imitation" de celui envoyé la veille. "Le texte du message est très différent de celui de la veille. Le parquet a à nouveau saisi de l'enquête les policiers de la sûreté départementale de Grenoble", conclut-il.