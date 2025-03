Une association de victimes de Dentexia va déposer une plainte collective pour relancer l’enquête ouverte en 2016, jugée au point mort.

Huit ans après la liquidation de Dentexia, des victimes de ces centres dentaires low-cost, dont plusieurs en région lyonnaise, refusent d’abandonner leur combat. Une plainte collective sera déposée ce dimanche auprès du ministère de la Justice, puis lundi au tribunal judiciaire de Paris, afin de relancer une enquête jugée au point mort, a appris l'AFP.

Des centres à Lyon et Vaulx-en-Velin

Plus de 1 500 plaintes ont été déposées depuis 2016 contre Dentexia, qui comptait des centres à Lyon, Vaulx-en-Velin et Chalon-sur-Saône. Des patients dénoncent des mutilations, des soins abandonnés en cours de traitement et des pratiques commerciales abusives. Pourtant, après la mise en examen du fondateur Pascal Steichen, de son épouse et du trésorier en 2018, le dossier piétine. L’association La Dent Bleue, qui rassemble des victimes, estime que la justice, faute de moyens, peine à avancer et que le juge d’instruction en charge de l’affaire n’est pas certain de pouvoir établir les responsabilités.

Face à l’inquiétude croissante des victimes quant à la tenue d’un éventuel procès, l’association a décidé d’agir en regroupant les plaintes par catégories afin de faciliter le travail de la justice. Dimanche, une action symbolique aura lieu : une composition sonore réalisée à partir des témoignages de soixante victimes sera diffusée avant le dépôt officiel de la plainte. Lundi, celle-ci sera envoyée en recommandé au tribunal de Paris, dans l’espoir que la lumière soit enfin faite sur l’affaire Dentexia.