Gastronomie
Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

Lyon Street Food Festival : le chef Alexandre Mazzia annule sa venue

  • par Louise Ginies

    • Alors qu'il devait être présent au Lyon Street Food Festival ce dimanche 14 juin, le chef étoilé Alexandre Mazzia a finalement été contraint d'annuler sa venue.

    Le chef Alexandre Mazzia ne sera finalement pas présent ce dimanche pour le dernier jour de la 10e édition du Lyon Street Food Festival (LSFF). Alors qu'il était l'invité du plateau "Street Food Stories" à 15h30, le chef triple étoilé à la tête de son restaurant à Marseille "AM" a finalement été contraint d'annuler sa venue, a appris Lyon Capitale ce dimanche.

    Lire aussi : 10 ans du Lyon Street Food Festival : les premiers chefs dévoilés

    Sa venue, parmi plus de 50 chefs présents ce dimanche, aurait marqué sa première participation au LSFF. Il était l'unique chef aux trois étoiles au programme de l'événement gastronomique lyonnais désormais culte.

    Alexandre Mazzia : réouverture de son foodtruck à Marseille

    Parce qu'au-delà de son restaurant étoilé, Alexandre Mazzia a également un pied dans la street food. Après l'incendie de son foodtruck, Michel par AM, au mois d'avril, le chef marseillais a annoncé sa réouverture dans la cité phocéenne à la fin du mois de juin. "Au-delà de la partie émotionnelle de ce camion, il était important de le remplacer pour les personnes qui travaillent exclusivement sur Michel. On les a gardés avec nous, mais ce n'était pas facile pour eux. Ce camion a un vrai point d'ancrage dans le quartier, pour les jeunes, pour la ville, pour les événements. C'était important pour moi d'arriver à rebondir", a expliqué le chef au Gault & Millau

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