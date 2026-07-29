Villeurbanne : un policier agressé en pleine rue après son service

Un policier a été pris pour cible dans la nuit de mardi à mercredi à Villeurbanne alors qu’il terminait son service. Une enquête a été ouverte.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un policier qui terminait son service au commissariat de Villeurbanne, situé cours Émile-Zola, a été attaqué par plusieurs individus. Selon nos confrères d’actuLyon, les faits se seraient déroulés aux alentours de 2 heures.

Alors que le policier regagnait son véhicule, plusieurs individus circulant en trottinette électrique l’auraient pris pour cible. Plusieurs projectiles ont été lancés sur la voiture du fonctionnaire de police, avant que ce dernier ne parvienne à s’enfuir. Il a ensuite déposé plainte.

Une enquête a été ouverte pour identifier les individus impliqués.