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Bison futé prévoit orange dans le sens des départs en région Auvergne-Rhône-Alpes. © Rawpixel

Grand chassé-croisé des vacances : Bison Futé voir noir sur les routes autour de Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Le premier week-end d'août s'annonce particulièrement difficile sur les routes. Bison Futé classe la journée de samedi noire dans le sens des départs.

    Si vous avez programmé votre départ en vacances ce week-end, il va falloir vous armer de patience sur les routes. À l'occasion du traditionnel chassé-croisé entre les vacanciers de juillet et d'août, Bison Futé prévoit un trafic particulièrement chargé du vendredi 31 juillet au lundi 3 août, avec un pic attendu samedi, classé noir dans le sens des départs au niveau national, pour ce qui sera certainement le pire weekend de l'année en terme de bouchons. La journée de vendredi est classé rouge en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, tout comme la journée de dimanche. Lundi 3 août, Bison Futé dresse le drapeau orange sur l'ensemble du territoire.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes figure parmi les secteurs les plus concernés. Au départ de Lyon, l'autoroute A7 sera fortement encombrée dès vendredi après-midi, entre 13 h et 20 h en direction d'Orange, puis de nouveau samedi entre 5 h et 15 h. Les ralentissements devraient également être importants sur l'A43 entre Lyon et Chambéry samedi de 13 h à 18 h, ainsi que sur l'A40 en direction des Alpes.

    Dans le sens des retours, la circulation sera également difficile, notamment sur l'A7 entre Orange et Lyon, samedi de 10 h à 19 h.

    Bison Futé recommande, dans la mesure du possible, de reporter son départ afin d'éviter la journée de samedi, annoncée comme la plus compliquée de l'été sur l'ensemble du réseau routier français.

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