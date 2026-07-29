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Le Nouveau palais de justice de Lyon. (@Nathan Chaize)

Mort de Kilyan à Vénissieux : le motard condamné à sept ans de prison

  • par LR

    • Le Vénissian de 44 ans jugé pour la mort de Kilyan a été condamné à sept ans de prison par le tribunal correctionnel de Lyon mardi 28 juillet.

    Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné, ce mardi, le motard impliqué dans la mort de Kilyan, survenue à Vénissieux le 13 juillet 2025, à sept ans de prison pour homicide routier, rapportent nos confrères du Progrès.

    Pour rappel, le drame était survenu avenue Marcel-Cachin, sur le plateau des Minguettes. Le conducteur de la moto, un Vénissian de 44 ans, était alcoolisé au moment des faits et roulait à une vitesse excessive. Kilyan, 17 ans, était décédé sur place.

    À la barre, si le mis en cause a reconnu qu’il n’aurait pas dû conduire la moto, il a toutefois contesté le manque d’empathie relevé par un psychiatre. Son lourd casier judiciaire, comportant quatre mentions pour des conduites sans permis et souvent sous l’emprise de l’alcool, n’a pas plaidé en sa faveur. La maman de Kilyan a, elle, déclaré qu’un "choix irresponsable" lui avait enlevé son fils et qu’on "ne peut pas parler d’un simple accident."

    Lire aussi : Adolescent tué à Vénissieux : le motard était alcoolisé

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