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PHILIPPE HUGUEN / AFP

Saint-Fons : impressionnant incendie ce samedi soir, plus de 60 personnes évacuées

  • par Louise Ginies

    • Ce samedi 13 juin, un immense incendie a ravagé un immeuble à Saint-Fons (Rhône). Plus de 60 personnes ont été évacuées.


    Le drame a été évité. Ce samedi 13 juin dans la soirée, un impressionnant incendie s'est déclaré à Saint-Fons, dans un immeuble de la rue Mathieu Dussurgey, ont rapporté nos confrères du Progrès. L'incendie, qui s'est déclaré au 2e étage du bâtiment, a finalement atteint le reste de l'immeuble, flambant neuf, qui a été complètement ravagé.

    @hani17935

    ♬ son original - Hani

    Heureusement, aucune victime n'est à déplorer, a rassuré le maire de la commune, Hadi Mebarki (LFI). "Il y a eu des actes de bravoure assez exceptionnels, des jeunes et des parents qui sont intervenus pour sortir des familles", a-t-il indiqué à nos confrères.

    Incendie à Saint-Fons : 23 engins et 66 pompiers

    Si le bilan humain aurait pu être bien pire, le bilan matériel est lourd : 23 engins et 66 pompiers sont intervenus sur place pour tenter d'éteindre un incendie d'une ampleur spectaculaire. Plus de 60 personnes ont été évacués de leur logement, que les plus chanceux n'ont pu retrouver avant ce dimanche matin. Une logistique d'urgence a été organisée par la municipalité pour prendre en charge les résidents à la rue : bilan médical, accueil temporaire dans un gymnase, et même nuitées d'hôtel pour ceux qui ne pourront pas retrouver leur domicile.

    D'après le Progrès, l'intervention a duré "une bonne partie de la nuit".

    Lire aussi : Lyon : un incendie en cours sur la colline de Fourvière, les pompiers dépêchés sur place 

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