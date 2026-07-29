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Photo d’illustration. @WilliamPham

Décines : un incendie ravage deux locaux commerciaux en pleine nuit

  • par La Rédaction

    • Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi rue de la République à Décines-Charpieu. Aucun blessé n'est à déplorer.

    Les sapeurs-pompiers sont intervenus dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 juillet pour un incendie survenu rue de la République, à Décines-Charpieu. Alertés vers 3 h 20, ils ont mobilisé une trentaine de soldats du feu pour maîtriser les flammes.

    Selon nos confrères du Progrès, le sinistre est parti d'un local commercial inoccupé avant de se propager à un commerce voisin. Aucune victime n'a été recensée. Ce mercredi matin, les pompiers poursuivaient des opérations de surveillance afin d'écarter tout risque de reprise.

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