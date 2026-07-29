Le complexe sportif Alice-Milliat entre dans sa dernière ligne droite à Villeurbanne. Situé au cœur du Carré de Soie, cette infrastructure ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2026 pour accueillir scolaires et clubs sportifs.

"C’est la première fois que je vois des tracés de gymnase faits à la main", s’exclame Sébastien Chataing, adjoint aux sports de la mairie de Villeurbanne. Et pour cause, ces derniers coups de peinture sonnent comme un air de fin de projet. Le complexe sportif Alice-Milliat, situé au sein de la ZAC Carré de Soie sera bien mis en service à partir de la rentrée scolaire, en septembre prochain. Composé d'un gymnase de 1 780 m², d'une salle de 640 m², et d'une salle dite "de convivialité" d'une surface de 150 m², cet imposant bâtiment vient répondre "à un manque de telles infrastructures dans ce quartier, et plus largement à Villeurbanne", avance Sébastien Chataing.

Plusieurs vestiaires composent également le complexe sportif, avec une porte donnant directement sur le gymnase principal. Ce dernier compte une capacité de 230 places assises dans les gradins. Budget total : 13,1 millions d'euros.

La salle destinée aux cours de danse @RB

En plus du public scolaire de l'école Simone Veil et du collège Chabroux, d'autres associations sportives pourront bénéficier de ce complexe, "c'est le cas de l'ASVEL, du club villeurbannais de tennis de table, mais aussi de clubs de badminton", explique l'adjoint aux sports. Un véritable casse-tête s'annonce donc pour les équipes du service des sports qui devront contenter tout le monde avec des créneaux limités.

Cette deuxième salle, séparée par une cloison amovible de la salle de danse, devrait accueillir les cours de tennis de table @RB

"Un projet atypique qui donne satisfaction"

"Réfléchie depuis 6-7 ans" selon les dires de Thierry Monteil, directeur général adjoint des services techniques de la ville, la construction de ce gymnase est synonyme d'inédit à Villeurbanne. En effet, le complexe sportif Alice Millat investit le rez-de-chaussée et le 1er étage d'un immeuble de 41 logements. "C'est un projet innovant, atypique et qui donne satisfaction. Ce complexe montre également que l'on est capables de réaliser des bâtiments avec des partenaires", note Thierry Monteil. Et pour cause, la maitrise d'ouvrage a été confiée à Est Métropole Habitat.

Les derniers coups de peinture sont en train d'être effectués dans le gymnase @RB

Cette nouvelle configuration apporte tout de même quelques contraintes "sécuritaires, acoustiques mais aussi au niveau du temps de travaux. Le complexe aurait pu être ouvert avant s'il n'y avait pas ces habitations", justifie Elsa Ferrière, cheffe de projet à la direction de la construction pour la ville de Villeurbanne. "La construction mêle du bois et du béton, avec une isolation en paille", poursuit cette dernière.

A noter qu'un square public a été aménagé derrière le complexe sportif. Il contient de nombreux équipements sportifs comme des vélos ou des barres de tractions. "Nous avons voulu intégrer un espace de pratique sportive libre, dans le prolongement du parc Jorge Semprun", justifie Thierry Monteil. Ce complexe flambant neuf n'attend désormais que quelques dernières retouches pour ouvrir ses portes.

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Le square public situé derrière le gymnase @RB

Des travaux dans la salle Raphaël-de-Barros et le boulodrome des Brosses



Des travaux d'accessibilité vont être réalisés dans la salle Raphaël-de-Barros, avec la création d'un élévateur pour personne à mobilité réduite (PMR), ainsi que la mise en place d'équipements PMR dans les sanitaires et de signalétique sur les marches au niveau des gradins. Sa mise en service sera effective à la mi-septembre.



Le boulodrome des Brosses va bénéficier d'une amélioration thermique destinée à diminuer les consommations d'énergie. Les travaux comprennent le déploiement de panneaux photovoltaïques sur la toiture, la rénovation des terrains intérieurs ou encore le réemploi de la cuve de récupération d'eau de pluie. Le chantier a débuté en mai dernier et devrait se clôturer en avril 2027.