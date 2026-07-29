Jusqu'à 40 degrés à Lyon pendant deux jours : la canicule est bien de retour après un court répit

Dix jours après la fin de la précédente vague de chaleur, un quatrième épisode de canicule débute ce mercredi dans une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dix jours de répit, et le mercure repart à la hausse : un quatrième épisode de canicule, qui devrait être moins intense et durable que les précédents, s'installe à partir de mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également dans le Sud-Ouest toujours en proie à un incendie massif.

Seize départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France à partir de midi, dont dix dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, heure à laquelle un "fort pic de chaleur" est attendu en Gironde et dans les Landes, où les températures pourront atteindre 42°C localement, selon l'organisme météorologique. Cette hausse des températures dans le Sud-Ouest se généralisera ensuite dans l'après-midi sur une grande partie du territoire, principalement en Rhône-Alpes et dans plusieurs départements voisins.

Déjà la quatrième canicule de l'année

Il s'agit du quatrième épisode caniculaire de l'année 2026 en France. Le dernier, troisième plus long jamais mesuré dans le pays et qui avait débuté le 4 juillet, s'est terminé il y a une dizaine de jours, le 19 juillet.

Mercredi, les chaleurs intenses qui arrivent dans le Sud-Ouest reviennent dans un "contexte particulièrement difficile" selon Météo-France : la Gironde lutte toujours contre un mégafeu ravageur ayant pour l'heure brûlé près de 42 000 hectares et entraîné l'évacuation de 220 000 personnes, et le feu dans les Landes, "fixé" après avoir parcouru 3 600 hectares, peut encore reprendre, selon les autorités. Météo-France appelle donc à une "vigilance particulière" pour ces deux départements, qui devraient toutefois rétrograder en vigilance jaune jeudi au petit matin, à la faveur d'une "nette" baisse des températures dans l'ouest de la France.

Les fortes chaleurs vont persister dans le Centre-Est, et pourront être ponctuées jeudi et vendredi par des orages "dont l'intensité reste incertaine" mais qui "devraient contribuer à rafraîchir l'atmosphère". "La durée de cet épisode sera à préciser dans les prochains jours", a indiqué Météo-France, tandis que La Chaîne Météo estime de son côté que cette nouvelle vague de chaleur "sera moins intense et moins durable" que les précédentes.

Au plus fort de la dernière vague de chaleur en juillet, l'indicateur thermique national (ITN), température moyenne à l'échelle du pays mesurée sur 30 stations de référence, a atteint 28,1°C, soit plus de 7°C au-dessus des normales de saison. Bien que particulièrement long, cet épisode caniculaire a été moins intense que celui qui a assommé la France du 17 au 30 juin, qui a été de loin le plus intense jamais enregistré.

La première canicule de l'année, précoce, avait frappé la France entre le 24 et le 28 mai.