La maison drômoise Saint Jean poursuit son développement sur les aires d’autoroute avec l’ouverture d’un bar dédié à la raviole du Dauphiné sur l’aire de la Chaponne (A6).

Sur la route des vacances, les traditionnels sandwiches vont avoir de la concurrence. La Maison Saint Jean, spécialiste de la raviole du Dauphiné installée à Romans-sur-Isère (Drôme), inaugure un "Bar à Ravioles" sur l’aire de la Chaponne, située sur l’autoroute A6 entre Paris et Lyon. Cette nouvelle implantation, réalisée en partenariat avec Sodexo et Avia Thevenin Ducrot, prend la forme d’un food truck au style rétro.

Le concept propose aux voyageurs de composer leur repas autour d’une box de ravioles du Dauphiné Label Rouge et IGP. Deux accompagnements sont proposés : une crème à l’ail noir et une sauce vierge aux saveurs estivales. Pour déguster la box, il faut débourser un peu plus de neuf euros.

"Les aires d’autoroute sont devenues un formidable lieu de découverte. Elles nous permettent de faire goûter la raviole du Dauphiné Label Rouge et IGP à des milliers de voyageurs qui ne la connaissent pas encore", explique Guillaume Blanloeil, président du groupe Saint Jean.

Une première expérience réussie sur l’A7

Cette ouverture intervient après une première installation sur l’aire de Portes-lès-Valence, sur l’A7, lancée en 2023 avec Sodexo. Les ravioles y sont proposées au sein du restaurant "Bistronome". Selon Saint Jean, près d’un client sur trois du restaurant choisirait aujourd’hui les ravioles proposées par la marque.

Le groupe prévoit désormais de poursuivre son développement, avec trois nouvelles ouvertures annoncées d’ici fin 2027.

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