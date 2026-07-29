Dorémi, entreprise de rénovation énergétique basée dans la Drôme, est reprise par Enercoop. Dix-huit emplois sont sauvegardés.

Implantée à Valence, dans la Drôme, la société de rénovation énergétique Dorémi, récemment placée en redressement judiciaire, a finalement été reprise par le réseau d’énergie renouvelable, Enercoop, qui l’a annoncé dans un communiqué mercredi 8 juillet.

Depuis 2017, Dorémi organise et pilote des initiatives de rénovation énergétique pour des maisons de particuliers. Agréée “Entreprise solidaire d'utilité sociale", lui octroyant des aides et des commandes prioritaires sur le marché public, elle a piloté près de 100 projets de rénovation énergétique en 2025. Des projets qui à chaque fois ont été un succès grâce à une atteinte systématique de rénovation de classe A ou B, parfois en partant de passoires énergétiques.

En rejoignant la franchise Enercoop, elle devient dès à présent une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Un statut qui permet à tous ceux qui ont des parts sociales dans l’entreprise, salariés, producteurs, prestataires, associations, collectivités, de siéger à l’assemblée générale et de prendre part aux décisions la concernant. Dix-huit emplois seront sauvés, présents dans trois régions d’activité : Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Grand Ouest.

Enercoop : 100% d’énergie renouvelable

En reprenant Dorémi, qui était en difficulté après le recul des politiques publiques de soutien à la rénovation, Enercoop et Enercoop AURA s’assurent de l’exclusivité de l’activité de la société de rénovation énergétique. Cette contractante générale s’est réalisée conjointement avec la direction et les salariés de Dorémi qui ont participé au processus. "En nous accueillant dans son réseau, Enercoop affirme son positionnement dans les services de sobriété et d'efficacité énergétiques. Ce rapprochement nous donne les moyens de continuer ce combat avec un modèle plus simple, plus solide, et une équipe engagée", a réagi Fabien Vigier, directeur général de Dorémi SCIC.

Avec cette reprise, Enercoop renforce son engagement dans la "lutte contre la précarité énergétique amorcé depuis près de 10 ans", précise leur communiqué. En plus de cette vision solidaire, le réseau de coopératives participe à la transition écologique et énergétique en fournissant une électricité 100% renouvelable. Un processus qui aujourd’hui apparaît comme une nécessité, rappelle Frédéric Marillier, DG d’Enercoop AURA : "Les canicules en série nous alertent une fois de plus sur l'urgence d'engager des moyens pour simplifier et optimiser la rénovation performante des bâtiments."