Les gendarmes du Rhône alertent sur les arnaques aux serruriers

Face à la recrudescence des dépannages d'urgence, les gendarmes du Rhône rappellent les bons réflexes pour éviter les escroqueries de certains serruriers peu scrupuleux.

Perte de clés, porte claquée… Ces situations d'urgence peuvent coûter très cher si l'on fait appel au mauvais professionnel. Dans un message de prévention, les gendarmes du Rhône mettent en garde contre les arnaques de certains serruriers qui profitent de la précipitation pour pratiquer des tarifs excessifs.

Parmi les fraudes les plus fréquentes figurent des ouvertures de porte facturées plusieurs centaines d'euros, des remplacements de serrure injustifiés ou encore des frais ajoutés sans explication.

Les militaires recommandent de demander un devis détaillé avant toute intervention, de privilégier un artisan bien noté et de vérifier si son assurance habitation propose un réseau de professionnels agréés. En cas de doute, ils invitent les victimes à déposer plainte en conservant devis, facture et échanges avec le serrurier.