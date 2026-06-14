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La qualité de l’air est dégradée à Lyon, ce dimanche 14 juin.

Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée, localement mauvaise

  • par Louise Ginies

    • La qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon ce dimanche 14 juin, en raison des conditions estivales favorables à la formation d'ozone.

    La qualité de l'air continue de se dégrader à Lyon et dans son agglomération. Ce dimanche 14 juin, elle sera dégradée et même localement mauvaise - notamment à l'entrée du tunnel de Fourvière et sur le périphérique Nord, en raison des "conditions météorologiques qui resteront estivales et propices à la formation d’ozone", indique Atmo, l'observatoire de la pollution en Auvergne-Rhône-Alpes.

    Lire aussi : Pour ses 50 ans, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes fait le bilan et dévoile ses nouvelles ambitions pour améliorer la qualité de l'air

    Attention également pour les allergiques aux pollens de graminées, la ville de Lyon et sa métropole sont placées en risque "élevé" ce dimanche 14 juin.

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