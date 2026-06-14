Pollution à Lyon : la qualité de l'air dégradée, localement mauvaise

La qualité de l'air se dégrade légèrement à Lyon ce dimanche 14 juin, en raison des conditions estivales favorables à la formation d'ozone.

La qualité de l'air continue de se dégrader à Lyon et dans son agglomération. Ce dimanche 14 juin, elle sera dégradée et même localement mauvaise - notamment à l'entrée du tunnel de Fourvière et sur le périphérique Nord, en raison des "conditions météorologiques qui resteront estivales et propices à la formation d’ozone", indique Atmo, l'observatoire de la pollution en Auvergne-Rhône-Alpes.

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Attention également pour les allergiques aux pollens de graminées, la ville de Lyon et sa métropole sont placées en risque "élevé" ce dimanche 14 juin.