L’Auberge de Paul Bocuse va fermer ses portes pendant un mois pour travaux

Le restaurant de la Maison Bocuse, situé à Collonges-au-Mont-d’Or, sera fermé du 3 août au 4 septembre inclus pour cause de travaux.

Les amateurs de la cuisine de la Maison Bocuse devront patienter avant de retrouver les tables de l’Auberge de Collonges. Le célèbre restaurant situé à Collonges-au-Mont-d’Or, au nord de Lyon, a annoncé une fermeture exceptionnelle d’un peu plus d’un mois cet été.

L’établissement sera fermé du lundi 3 août au vendredi 4 septembre inclus, afin de réaliser des travaux d’embellissement "afin de toujours mieux vous recevoir", a indiqué la Maison Bocuse dans un communiqué. Cette dernière avait déjà connu une période de fermeture pour travaux en janvier 2019, notamment pour intervenir sur ses cuisines. Bis repetita en 2024 à l’occasion du centenaire de la Maison Bocuse.

La mythique salle à manger du rez-de-chaussée du restaurant Bocuse

Les réservations de septembre déjà ouvertes

La Maison Bocuse invite les clients souhaitant venir à la rentrée à anticiper leurs réservations. Les demandes seront de nouveau traitées à partir du mercredi 2 septembre. "Nous avons hâte de vous faire découvrir ces nouveautés et de vous retrouver à notre table prochainement", a écrit l’équipage du restaurant Paul Bocuse.

Le restaurant retrouvera donc ses clients à partir de la rentrée prochaine.

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