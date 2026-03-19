10 ans du Lyon Street Food Festival : les premiers chefs dévoilés

Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

Alexandre Mazzia, Pierre Sang, Nina Métayer… Pour ses 10 ans, le Lyon Street Food Festival dévoile les premiers noms de sa programmation.

C'est un mastodonte de l'évènement culinaire qui fête ses 10 ans cette année. Pour cet anniversaire Lyon Street Food Festival, voit les choses en grand. Alors que la billetterie ouvrira ses portes le 3 avril prochain, l'organisation dévoile les premiers noms des chefs qui constitueront la programmation. Pour rappel, cette année ce sont la Flandre, l'Italie et l'Amérique Latine qui seront mis à l'honneur.

Parmi les près de 130 chefs qui fouleront les Grandes Locos, on retrouve notamment Nina Métayer qui proposera, en partenariat avec Kiri®, "des créations fruitées pensées pour être dégustées sur le pouce, dans l’esprit convivial et gourmand du festival."

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Au menu, également, des chefs étoilés à l'image de Romain Meder, ancien chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athéné, ou encore le triplement étoilé Alexandre Mazzia, formé auprès de Pierre Hermé et Pierre Gagnaire, chef de l’année 2021 et auteur des menus des Jeux Olympiques de Paris 2024. Enfin, un habitué du festival en la personne du franco-coréen Pierre Sang, maitre dans l'art du métissage culinaire en matière de Street-Food.

A noter que cette dixième édition du Lyon Street Food Festival se déroulera du 11 au 14 juin 2026 aux Grandes Locos (La Mulatière).