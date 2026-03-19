Actualité
Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

10 ans du Lyon Street Food Festival : les premiers chefs dévoilés

  • par Romain Balme

    • Alexandre Mazzia, Pierre Sang, Nina Métayer… Pour ses 10 ans, le Lyon Street Food Festival dévoile les premiers noms de sa programmation.

    C'est un mastodonte de l'évènement culinaire qui fête ses 10 ans cette année. Pour cet anniversaire Lyon Street Food Festival, voit les choses en grand. Alors que la billetterie ouvrira ses portes le 3 avril prochain, l'organisation dévoile les premiers noms des chefs qui constitueront la programmation. Pour rappel, cette année ce sont la Flandre, l'Italie et l'Amérique Latine qui seront mis à l'honneur.

    Parmi les près de 130 chefs qui fouleront les Grandes Locos, on retrouve notamment Nina Métayer qui proposera, en partenariat avec Kiri®, "des créations fruitées pensées pour être dégustées sur le pouce, dans l’esprit convivial et gourmand du festival."

    Lire aussi : On a testé le Lyon Street Food festival, le (presque) tour du monde culinaire en quatre jours

    Au menu, également, des chefs étoilés à l'image de Romain Meder, ancien chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athéné, ou encore le triplement étoilé Alexandre Mazzia, formé auprès de Pierre Hermé et Pierre Gagnaire, chef de l’année 2021 et auteur des menus des Jeux Olympiques de Paris 2024. Enfin, un habitué du festival en la personne du franco-coréen Pierre Sang, maitre dans l'art du métissage culinaire en matière de Street-Food.

    A noter que cette dixième édition du Lyon Street Food Festival se déroulera du 11 au 14 juin 2026 aux Grandes Locos (La Mulatière).

    à lire également
    Expo Alain Guillemaud
    On a testé l’expérience Polaroid la plus immersive de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    10 ans du Lyon Street Food Festival : les premiers chefs dévoilés 13:52
    Expo Alain Guillemaud
    On a testé l’expérience Polaroid la plus immersive de Lyon 13:40
    Damien Gouy
    "Impossible" au théâtre des Marronniers 12:46
    L'avocat de Charlie Hebdo Richard Malka
    "Qu'à Lyon, dans la ville de Jean Moulin, écologistes et socialistes s'allient avec LFI, c'est misérable" 12:26
    police lyon faits divers
    Des coups de feu tirés à Vaulx-en-Velin, un homme blessé 12:24
    d'heure en heure
    police Lyon
    Une banque attaquée en plein centre-ville ce jeudi à Lyon 12:05
    Théâtre de Villefranche-sur-Saône : “Place aux femmes inspirantes” 11:55
    campus des berges du Rhône université Lyon 2
    En mars, une exposition met à l'honneur Annie Ernaux dans les universités Lyon 2 et Lyon 3 11:39
    Municipales à Lyon : dans le 8e, LFI se range derrière la gauche 11:09
    Lyon : le lycée Saint-Exupéry de nouveau bloqué ce jeudi, trois interpellations 11:01
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Nuits de Fourvière : un quart des spectacles complets en quelques heures 10:53
    La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Jean-Michel Aulas veut interdire vélos et trottinettes rue de la République 10:20
    Un incendie de voiture se propage sur le compteur à gaz d'un immeuble à Lyon 09:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut