Le Comité des vins de Bourgogne a récompensé 188 vins et 140 entreprises viticoles de la région, le 15 juillet 2026. (Photo d’illustration)

140 entreprises viticoles et 188 vins, dont 62 représentant la Saône-et-Loire, ont été récompensés par le Comité des vins de Bourgogne.

Mercredi 15 juillet 2026 a eu lieu la 55e édition de la Cave de Prestige des vins de Bourgogne. Organisé par le Comité des vins de Bourgogne, l’événement consacre des grands noms de la viticulture bourguignonne et récompense domaines, maisons de négoce et caves coopératives.

Cette année, 140 entreprises viticoles ont été lauréates sur 340 participantes. Et parmi elles, 33 reçoivent cet honneur pour la première fois en 10 ans, une illustration du dynamisme de la viticulture bourguignonne. Obtenir cette reconnaissance leur octroie, pendant un an, le statut d’ambassadeur des vins de Bourgogne. Elles participeront alors aux actions de promotion, comme le salon Wine Paris, de formation et de rayonnement du Comité, en France comme à l’international.

De ces maisons, domaines et caves, les jurés du Comité des vins ont choisi de primer 188 vins parmi 1 491 échantillons engagés dans la compétition : 57 AOC régionales, 75 AOC villages, 48 villages premiers crus et 8 Grands crus.

Cette année, comme c’était le cas en 2025, le millésime 2023 occupe la première place avec 101 références soit plus de la moitié des sélectionnés.

La Saône-et-Loire rayonne

Alors que quasiment toutes les appellations de Bourgogne sont représentées dans la cérémonie, des AOC régionales à des AOC villages, moins connues, la Saône-et-Loire a su retenir l’attention des jurés.

Au total, ce n’est pas moins de quarante-trois entreprises saône-et-loiriennes qui ont été primées pour un palmarès de soixante-deux vins, crémants, blancs et rouges, qui ont décroché le précieux macaron.

Le palmarès a été dévoilé à la mi-juillet mais repose sur six sessions de dégustation à l’aveugle réalisées au cours des mois de mars et avril dernier. L’ensemble des jurys compte 200 experts, des techniciens, œnologues et professionnels de la filière.

Pour espérer atteindre le précieux sésame de la Cave de Prestige des vins de Bourgogne, les échantillons participants doivent obtenir au minimum 16/20 lors d’une première dégustation. Les désignés sont alors soumis à un “super jury”, composé uniquement de professionnels issus du comité des vins de Bourgogne, qui se résout à n’en retenir que quelques-uns, jugés “exceptionnels”.

“Ces 188 vins porteront, pendant un an, l’image d’une Bourgogne exigeante, diverse et tournée vers le partage. Félicitations à l’ensemble des lauréats, dont le travail contribue au rayonnement de nos appellations en France et dans le monde”, a célébré Laurent Delaunay, coprésident du comité.

Lire aussi : Jura : des vins reconnus mais méconnus



