Le film culte Heat en clôture du festival Lumière

  • par Claire Martinez

    • Le film culte Heat, datant de 1995, sera présenté en 4K à la Halle Tony Garnier le dimanche 19 octobre prochain pour clôturer le festival de cinéma.

    Le festival Lumière s'achèvera par le film phare de Michael Mann, prix lumière 2025, avec la projection de son film Heat dans sa restauration 4K définitive, à la Halle Tony Garnier, le dimanche 19 octobre prochain. Chef-d'oeuvre du polar contemporain, le film culte réunissant deux légendes d'Hollywood, Al Pacino et Robert de Niro, sera présenté en présence de son réalisateur.

    Près de trente ans après sa sortie, Heat continue d'inspirer cinéastes, séries et jeux vidéo. Il demeure une référence incontournable du cinéma des années 1990.

    Tarifs : entre 15 (tarif réduit) et 18 euros. Billetterie en ligne : ici.

    OL-Angers : Lyon s'impose face au SCO d'Angers

