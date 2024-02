Ligue 1 : l'OL affronte Marseille ce soir

Au bord de la zone de relégation, les Lyonnais reçoivent l'OM ce soir pour un Olympico très attendu.

L'arrivée de Saïd Benrahma permettra-t-elle à l'OL de briller ce soir face aux Marseillais ? Cinq mois après les incidents lors du match aller prévu au Vélodrome, les Lyonnais, actuellement 16e du classement, espèrent battre leurs rivaux historiques. La rencontre débutera à 20h45 au Groupama Stadium.

🦁 Voici notre 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué pour la réception de Marseille, ce soir à 20h45 au @GroupamaStadium 🔴🔵#OLOM pic.twitter.com/i5ntvhDV8n — Olympique Lyonnais (@OL) February 4, 2024

La semaine dernière, les joueurs de Pierre Sage ont encaissé une nouvelle défaite face à Rennes (3-2) et ont été sifflés à la mi-temps avant d'aller s'expliquer avec les supporters. "Ils nous ont dit qu'ils nous soutenaient. C'est difficile pour eux. Ça l'est encore plus pour nous parce qu'il y a un sentiment de honte quand on va devant eux", a regretté Corentin Tolisso lors d'une interview accordée à Prime Vidéo. Sans sursaut, l'OL jouera le maintien en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.

Le Groupama Stadium vide ?

Alors que les supporters de l'OM ont été interdits de déplacement par le ministère de l’Intérieur, nos confrères du Progrès indiquent ce week-end que le Groupama Stadium pourrait sembler bien vide ce soir. Seules 45 000 des 60 000 places auraient été vendues pour la rencontre. La saison difficile de l'OL et les températures hivernales n'y seraient pas étrangères.