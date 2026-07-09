Coupe du monde : trois élus souhaitent plusieurs fan zones pour les matchs de l’Équipe de France, la Ville de Lyon refuse

Les maires des 2e, 5e et 6e arrondissements demandent à la Ville de Lyon d’ouvrir plusieurs fan zones dès ce jeudi pour les quarts de finale de la Coupe du monde qui opposeront la France au Maroc.

Alors que les Bleus de Didier Deschamps affronteront les Lions de l’Atlas ce jeudi 9 juillet à 22 heures pour les quarts de finale de la Coupe du monde, les maires des 2e, 5e et 6e arrondissements de Lyon demandent à la Ville de Lyon l’ouverture de fan zones dès ce soir.

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Place Bellecour, stade Alexandre Morin…

Pierre Oliver, Thomas Rudigoz et Samuel Soulier souhaitent en effet un dispositif similaire à celui annoncé par la Mairie de Paris, soit "l’installation de plusieurs fan zones dès les quarts de finale de la Coupe du monde, en écartant le principe d’un site unique géant pour des raisons de sécurité, notamment liées aux fortes chaleurs au profit de multiples espaces dans la ville", détaillent-ils dans un communiqué commun. Pour rappel, la Ville de Lyon souhaitait ouvrir une seule fan zone, si et seulement si l’Équipe de France arrivait en finale.

"Nous pensons qu'il existe une voie intermédiaire, plus simple à sécuriser qu’un rassemblement massif et plus proche des habitants qu'un site unique excentré, avec des fan zones de quartier à l'échelle de chaque arrondissement", poursuivent les élus d’arrondissement. Parmi les lieux proposés, la place Bellecour (2e arr.), la place de la Mairie (5e arr.), le stade Alexandre Morin (5e arr.) ou encore la place Brosset (6e arr.) et le parvis du Musée d’art contemporain (6e arr.).

Et de conclure : "Nous vous demandons donc d'étudier cette hypothèse en lien avec vos services et la Préfecture, dans les meilleurs délais, le calendrier de la compétition ne laissant que peu de marge."

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La Ville de Lyon refuse

Contactée, la Ville de Lyon refuse la proposition, mais confirme bien qu'elle organisera une fan zone "pouvant accueillir plusieurs milliers de supporters pour la retransmission de la finale de la Coupe du monde de football en cas de qualification de l'équipe de France."

Et d'ajouter : "D'ici là, les supporters peuvent compter sur les nombreux bars et restaurants de la ville pour suivre les matchs de la compétition. Ce dispositif, qui place les commerçants lyonnais au cœur de la fête, permet de très nombreux lieux de diffusion des matchs, à taille humaine, favorables à l'économie locale et répondant aux contraintes de sécurité. Ces professionnels peuvent, par ailleurs, sur autorisation municipale, installer des écrans en extérieur et ainsi élargir leur public. "

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