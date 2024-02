Samedi rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bison futé voit rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 17 février en raison de nombreux départs vers les stations de ski. Dans le sens des départs, l'A43 et l'A40 sont à éviter.

Patience et prudence aujourd'hui sur les routes. Bison futé prévoit un samedi rouge sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans les deux sens, les axes reliant les stations de ski seront particulièrement encombrés tout au long de la journée, notamment sur l'A40 et l'A43. Les difficultés de circulation pourraient aussi être renforcées par les perturbations liées au mouvement de grève annoncé à la SNCF.

Évitez l'A43 entre Lyon et Modane

Dans le sens des départs, Bison futé conseille d'éviter l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 12h à 16h, et l’autoroute A43, entre Lyon et Modane, de 10h à 17h.

Pour les retours, il est conseillé d'éviter l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 13h à 16h, l'A40, entre Annemasse et Mâcon, de 9h à 15h, et l'A43, entre Chambéry et Lyon, jusqu'à la fin de l'après-midi.