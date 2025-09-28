Un homme de 24 ans décède après une sortie de route dans l'Isère

Dans la nuit de vendredi à samedi 27 septembre, un accident de la route a eu lieu sur la commune de Chuzelles, en Isère. Le véhicule et son conducteur, un homme âgé de 24 ans, ont été retrouvés dans le ravin par les secours. L'homme est décédé sur place.

C'est un accident tragique qui s'est produit dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 septembre sur la départementale 123, appelée route de Leveau, reliant la commune de Vienne à Chuzelles, en Isère.

Vers 4h20, les équipes de nuit du Service départemental d'incendie et de secours de l'Isère ont été dépêchées sur la commune de Chuzelles. À leur arrivée, les secours ont constaté une Peugeot 308 sur le toit, dans un ravin, quinze mètres en contrebas de la chaussée. L’alerte avait été donnée par le dispositif automatique eCall, intégré à la voiture.

À l’intérieur du véhicule, les sapeurs-pompiers ont découvert un jeune conducteur, incarcéré et en arrêt cardio-respiratoire. Il est rapidement extrait du véhicule grâce à l'intervention d'une équipe de secours spécialisée en milieu périlleux. Malgré les tentatives de réanimation, la victime, âgée de 24 ans et domiciliée à Vienne, est déclarée décédée.

Au total, cinq engins et quinze pompiers, appuyés par le Smur, ont été dépêchés sur place. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de la sortie de route. Une autopsie et des prélèvements sanguins ont été demandés par le parquet de Vienne.