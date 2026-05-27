En raison de plusieurs irrégularités constatées durant le scrutin, le tribunal administratif de Lyon annule les élections municipales à Collonges-au-Mont-d'Or.

Les élections municipales ne sont pas encore terminées dans cette commune de l’Ouest lyonnais. Le tribunal administratif de Lyon annonce en effet annuler les résultats du scrutin à Collonges-au-Mont-d'Or, qui avaient donné Arlette Baillot (divers droite) et sa liste Naturellement Collonges gagnantes le soir du premier tour le 15 mars dernier.

Dans son communiqué publié ce mercredi, le tribunal indique avoir constaté durant le scrutin que les clés fermant l’urne du bureau de vote ont été "conservées", pour l’une, "par la présidente du bureau de vote" et pour l’autre, "par l’assesseur qui était sa colistière, sans tirage au sort parmi les assesseurs, comme l’exige le code électoral." Le tribunal note donc que "le couvercle de l’urne n’a pas été fermé hermétiquement entre 8 heures et 15 h 30, ce qui pouvait permettre l’introduction de bulletins de vote par une autre ouverture que la fente prévue à cet effet pendant les trois-quarts de la durée du scrutin."

Mais ce n’est pas la seule irrégularité constatée. Pour rappel, les résultats étaient très serrés, avec 1 048 voix pour Arlette Baillot et sa liste Naturellement Collonges, contre 1 039 voix pour la liste Collonges au cœur. Le tribunal administratif de Lyon relève que le nombre de bulletins de vote trouvés dans l’urne citée plus tôt "est supérieur de 3 au nombre de signatures d’électeurs sur la liste d’émargement." Estimant que "ces irrégularités et discordances" ont pu "affecter la sincérité du scrutin, le tribunal a, compte tenu du très faible nombre de voix d’écart entre les deux listes, prononcé l’annulation des élections dans la commune", conclut-il.

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