Faits divers
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Photo d’illustration. © Tim Douet

Ain : ils sont 11 dans un véhicule 7 places, l'accident fait une blessée grave

  • par Louise Ginies

    • Un grave accident s'est produit ce vendredi soir dans les Dombes. À bord, sept enfants âgés de 1 à 7 ans ainsi que quatre autres passagers, dont une a été gravement blessée.

    Un (déjà) grave accident de la route qui aurait pu faire bien plus de dégâts. Ce vendredi 10 avril, il était environ 21h30 quand les gendarmes de l'Ain ont été prévenus d'un accident de la route sur la commune de Sulignat, dans les Dombes, rapportent nos confrères du Progrès. Une voiture a terminé sa course dans le fossé et l'une des passagères a violemment été éjectée de la voiture.

    Lire aussi : Rhône : un enfant blessé après un accident de circulation

    À leur arrivée sur place, les forces de l'ordre et les secours ont eu la surprise de découvrir onze personnes à bord d'un Ford utilitaire initialement prévu pour sept. Parmi eux, sept enfants âgés de 1 à 7 ans.

    Accident dans l'Ain : une victime évacuée à Lyon

    La passagère éjectée, tout juste majeure, a été prise en charge et évacuée en urgence à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon, avec une grave blessure au bras.

    Le conducteur, lui, a été contrôlé positif à l'alcool et sera visé par des poursuites judiciaires.

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