Signature du partenariat liant l’EM lyon business school et la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes par Isabelle Hualt, présidente de l’EM Lyon et Daniel Karyotis, Directeur général de BPAURA

La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes (BPAURA) renouvelle son partenariat avec l’école de commerce lyonnaise de l’EM Lyon business school.

Le partenariat se poursuivra pendant 5 années supplémentaires, jusqu’en 2030. Alors que la collaboration a commencé en 2018, l’objectif est de : "rapprocher durablement le monde de la banque coopérative et celui de l’enseignement supérieur", annonce l’école de commerce.

"Notre engagement renouvelé aux côtés d’Emlyon business school illustre la volonté de BPAURA de promouvoir un enseignement de qualité sur notre territoire", déclare Daniel Karyotis, Directeur général de BPAURA

Cette collaboration a déjà permis la construction du campus de Gerland en 2024. Un investissement de 150 millions d'euros.

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Un partenariat pour former, recruter et soutenir l’innovation en région

Le partenariat compte s'inscrire à divers niveau au cours des 5 prochaines années. Il est annoncé comme "un partenariat pour former, recruter et soutenir l’innovation en région", par les deux partenaires. La volonté est de faciliter le recrutement des élèves au sein de la Banque Populaire AuRa. Des experts de la Banque Populaire interviendront également au cours du cursus scolaire des étudiants. Les collaborateurs de BPAURA auront aussi accès à l’offre de formation continue de l'EM Lyon business school.