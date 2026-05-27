Uber Eats Awards : plusieurs adresses lyonnaises encore en lice

Restaurants, boulangerie et commerce de bouche : plusieurs établissements lyonnais se sont qualifiés pour les demi-finales régionales des Uber Eats Awards.

Le verdict final s'approche pour les Uber Eats Awards. Pour sa première édition française, trois catégories distinguent les établissements culinaires de l'hexagone : restaurant de l'année, boulangerie de l'année, et commerce de bouche de l'année. En Auvergne-Rhône-Alpes, la Scala Siciliana chez Fabio e Anto Morreale et la Petite Ferme tous deux situés à Lyon, sont en demi-finale de la première catégorie aux côtés du Popote by Pierre à Clermont-Ferrand. La région est également représentée du côté des boulangeries avec le Pain du Gone à Lyon, finaliste, comme le Bellota Bellota, dans la catégorie commerce de bouche.

Pour rappel, du 4 au 23 mai, ce sont donc "plus de 50 000 personnes en France qui ont voté pour leur restaurant, boulangerie et commerce de bouche préférés" dans chaque région. S’ouvrent à présent les demi-finales régionales, au cours desquelles le jury local ira à la rencontre des trois demi-finalistes pour découvrir leur plat signature, avant d’élire l’établissement qui représentera la région et se rendra à Paris pour la finale nationale. Les demi-finales auront lieu entre début juin et la mi-juillet. Les finalistes de chaque région seront dévoilés au fur et à mesure des épreuves.

Hinaupoko Devèze rejoint le jury national

Pour déterminer les lauréats de chaque catégorie, le jury national sera composé du chef Julien Sebbag et Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, "entourés d’experts de la gastronomie et de personnalités engagées pour mettre à l’honneur les talents et les savoir-faire culinaires français", précise le communiqué. Quant aux jurys locaux, il seront présidés par une Miss Régionale issue de la promotion Miss France 2026 et un créateur de contenu gastronomique local, propres à chaque territoire.

Parmi les critères retenus, l'excellence de la cuisine proposée, de la

créativité des établissements, "mais également des critères propres au secteur de la livraison tels que la présentation des plats à emporter ou encore l’expérience gourmande et réconfortante recherchée par les clients en livraison."

Lire aussi : Un menu acheté, un menu offert : les réservations pour "Tous au restaurant" sont ouvertes



