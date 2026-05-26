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Villefranche : ce salon de coiffure une nouvelle fois fermé d'urgence pour travail dissimulé

  • par Loane Carpano

    • Le salon de coiffure "Gentleman Barber" situé à Villefranche-sur-Saône a été fermé administrativement pour "travail dissimulé".

    Le salon de coiffure "Gentleman Barber", situé à Villefranche-sur-Saône est à nouveau fermé d'urgence par la préfecture. Situé rue Paul-Bert, l'établissement fait l'objet d'une fermeture administrative pour "travail dissimulé par l'emploi d'étrangers sans autorisation de travail salarié" après un contrôle CODAF (comités opérationnels départementaux anti-fraude).

    Un employé recherché au Portugal

    Déjà fermé pour les mêmes raisons en juin 2025, l'établissement a fait l'objet d'un second contrôle le 29 octobre dernier. Cette fois-ci, les agents de la direction interdépartementale de la police nationale de Villefranche-sur-Saône ont été accueillis par une personne seule, d'origine tunisienne, qui n'était pas le gérant. Alors en position de travail, ce dernier n'était pas autorisé à exercer une activité salariée sur le territoire français. L'homme était par ailleurs en fuite et faisait l'objet d'une procédure de remise aux autorités portugaises. Deux étrangers sans autorisation de travail et en situation irrégulière ont également été découverts sur place.

    Compte tenu de la réitération des faits, l'établissement a de nouveau été fermé d'urgence pour une durée d'un mois à compter du 7 mai. L'exploitant du salon de coiffure pourrait écoper de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

    Lire aussi : Un salon de coiffure de Rillieux-la-Pape fermé pour travail dissimulé

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