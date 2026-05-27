Une adolescente de 17 ans disparaît dans le Var, elle pourrait se trouver à Lyon

Un appel à témoins a été lancé par la police nationale du Var pour retrouver Camille Chauvin, 17 ans, disparue le 24 mai dernier. Elle pourrait se trouver dans le 8e arrondissement de Lyon.

La police nationale du Var lance un appel à témoins pour retrouver Camille Chauvin, 17 ans, disparue depuis le 24 mai dernier à 15 h 35. Selon les forces de l’ordre, l’adolescente pourrait aujourd'hui se trouver dans le 8e arrondissement de Lyon.

De corpulence mince, Camille Chauvin est de type européen, mesure 1m63, a un visage rond et de longs cheveux blonds. Ses yeux sont gris/vert. La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait un jean et des baskets grises.

Toute personne ayant des informations est priée de contacter le commissariat le plus proche ou celui de la Seyne-sur-Mer au 04 98 00 84 44.