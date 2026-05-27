Laboratoires, industrie, logistique ou deeptech : plusieurs sites du Rhône et de la région lyonnaise accueilleront le public du 29 au 31 mai dans le cadre des premières Journées Choose France.

Après les Journées du patrimoine, place aux Journées Choose France. Lancée par le gouvernement, cette nouvelle opération nationale permettra au grand public de découvrir des entreprises ayant investi en France ces dernières années. En Auvergne-Rhône-Alpes, onze sociétés participeront à l’événement du 29 au 31 mai, dont plusieurs implantées dans le Rhône et la métropole de Lyon.

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À Lyon, la société de biotechnologie NETRI ouvrira les portes de son site du 7e arrondissement les 30 et 31 mai. L’entreprise développe des "organes sur puce" et des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour tester des traitements médicaux. Dans le Rhône, le laboratoire pharmaceutique BENTA, situé à Saint-Genis-Laval, participera également à l’opération le 30 mai. Le site produit des médicaments génériques et fait partie des projets soutenus pour renforcer l’autonomie sanitaire française.

D’autres groupes industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront aussi accessibles au public, notamment GXO Logistics et VICAT en Isère, ou encore Dracula Technologies dans la Drôme.

Des visites qui, selon la préfecture, devraient permettre de "mieux faire connaître aux Français et promouvoir les entreprises qui produisent et investissent sur le territoire". Certaines visites nécessitent une inscription préalable.

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