Faits divers
Image d’illustration policiers de la BAC. (Photo Frederic Scheiber / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Une personne interpellée après un braquage à Vénissieux

  • par Claire Martinez

    • Un bureau de tabac de l'avenue Viviani, à Vénissieux, a été braqué par deux hommes samedi 15 novembre dans la matinée. Grâce à une intervention rapide des forces de l'ordre, l'un des deux individus a été interpellé.

    Le jour venait à peine de ce lever, vers 7h40, ce samedi 15 novembre, lorsque ce bureau de tabac situé au 68 avenue Viviani, à Vénissieux, s'est retrouvé braqué par deux individus cagoulés et gantés. L'un d'eux, muni d'une arme, a menacé le buraliste pour se faire remettre le contenu de la caisse ainsi que plusieurs cartouches de cigarettes. Selon les premiers éléments, les malfaiteurs ont aussi tenté d'ouvrir un coffre-fort, sans succès, avant de s'enfuir en trottinette.

    Le bureau de tabac du 68 avenue Viviani, à Vénissieux.

    L'évasion ne durera pas longtemps. Des agents de la brigade anti-criminalité (BAC) ont rapidement repéré les deux hommes lors de leur fuite. Un des braqueurs, le passager de la trottinette, a été interpellé. Le second, quant à lui, reste activement recherché. Pour l'heure, le montant du butin n'est pas connu.

    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Pluie-inondation : trois départements en vigilance orange dans la région

