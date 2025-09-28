Actualité
Crédit photo : Union européenne de cyclisme.

Un dispositif de sécurité renforcé pour les Championnats d'Europe de cyclisme

  • par Claire Martinez

    • Du 1er au 5 octobre, la Drôme et l'Ardèche accueilleront plus de 800 coureurs et 80 000 spectateurs pour la 31e édition des Championnats d'Europe de cyclisme sur route. Face à l'ampleur de l'évènement et le contexte international, l'Etat renforce son dispositif de sécurité.

    C'est un évènement d'ampleur pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Du mercredi 1er au dimanche 5 octobre, les routes accueilleront 800 athlètes de 50 nations et pas moins de 80 000 spectateurs sont attendus sur tout le parcours. Face à l'ampleur de l'évènement et le contexte international, les préfectures des deux départements ont conjointement décidé de renforcer le dispositif de sécurité afin d'assurer le bon déroulement des championnats.

    Gendarmes, policiers, drones et dispositifs anti-bélier

    Au total, près de 100 gendarmes seront déployés chaque jour dans la Drôme et plus de 300 gendarmes et policiers en Ardèche. Ces effectifs bénéficieront de renforts spécialisés en maintien de l’ordre et en observation par drone. Concernant les zones de forte affluence, notamment au départ et à l'arrivée,
    les bordures seront équipées de dispositifs anti-bélier et de moyens de secours renforcés.

    Les Championnats d'Europe de cyclisme constituent un temps fort du calendrier cycliste, avec des parcours exigeants où se mesurent les plus grands coureurs européens.

    Programme des courses en cliquant ici.

    Un homme de 24 ans décède après une sortie de route dans l'Isère

