Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : le principal suspect bientôt extradé vers la France

    • Suspecté d'avoir tué à Lyon un chrétien irakien qui partageait sa foi sur les réseaux sociaux, un Algérien arrêté dans le sud de l'Italie sera bientôt extradé en France.

    Le suspect principal dans l'enquête sur le meurtre d'un chrétien irakien de 45 ans devrait être extradé vers la France la semaine prochaine ont appris nos confrères du Progrès. L'individu avait été arrêté le 2 octobre dans le sud de l'Italie. Il sera interrogé par des juges d'instructions.

    Cinq personnes relâchées sans poursuites mi-octobre

    Âgé de 45 ans, Ashur Sarnaya, était un habitant du quartier Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, et avait été égorgé alors qu’il était en live sur le réseau social TikTok pour partager sa foi. Les cinq individus interpellés et placés en garde à vue le 16 octobre dernier dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien, à Lyon ont été laissés libres sans poursuite judiciaire deux jours plus tard.

    Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire, alors que selon Le Figaro, le suspect pourrait avoir été en lien avec l'Etat Islamique. L'assassinat n'a été revendiqué par aucun groupe. Selon Le Progrès, les investigations tendaient à prouver que cet Algérien en situation irrégulière, apparaissant comme radicalisé, avait effectué des repérages et attendait la victime.

