Culture
Théotime Langlois de Swarte © Franck Putigny

Les Grands Concerts : la vie de Jésus à Saint-Bonaventure 

  • par Guillaume Médioni

    • Hallelujah ! Il est de retour. Qui ? Le Messie bien sûr, période de Noël oblige. 

    L’oratorio culte de Georg Friedrich Haendel, relatant quelques épisodes phares de la vie de Jésus, est à coup sûr l’un des plus gros tubes du répertoire baroque et classique en général.

    Fort de son rythme impeccable – savants enchaînements de chœurs pétillants et d’airs délicats –, Le Messie se distingue également par son orchestration d’une efficacité redoutable intégrant trompettes et timbales. Ce sont le chœur et l’orchestre de l’Opéra Royal emmenés par Théotime Langlois de Swarte qui interpréteront ce joyau dont on ne se lasse décidément pas.

    Le Messie – Lundi 15 décembre à 20 h à la basilique Saint-Bonaventure www.lesgrandsconcerts.com

