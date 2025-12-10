Messages anti-police pendant la Fête des Lumières : une enquête ouverte

Des messages anti-police projetés place des Terreaux lors de la Fête des Lumières ont provoqué une vague d’indignation politique. Une enquête a été ouverte pour injures publiques et abus de confiance.

"Non à l'état policier", "police blesse et tue", la violence policière est partout. Tels étaient les nombreux messages a caractère anti-police diffusés sur la place des Terreaux ce samedi 6 décembre à l'occasion de la Fête des Lumières. Ces accusations, coordonnées à des slogans contre l'extrême droite ont été revendiqués dès la soirée de samedi par le collectif écologiste des "Soulèvements de la Terre".

Immédiatement, la classe politique s'est indignée, de Grégory Doucet à Laurent Nuñez en passant par Jean-Michel Aulas. Fabienne Buccio, la préfète du Rhône a donc saisi le procureur de la République de Lyon. Selon les informations de nos confrères du Progrès, une enquête a bien été ouverte ce lundi 8 décembre. Elle concerne plusieurs chefs d'accusation pour "injures publiques" ou "abus de confiance". A noter que les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).