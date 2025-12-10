Actualité
Crédit photo : EliottD5 sur X

Messages anti-police pendant la Fête des Lumières : une enquête ouverte

  • par Romain Balme

    • Des messages anti-police projetés place des Terreaux lors de la Fête des Lumières ont provoqué une vague d’indignation politique. Une enquête a été ouverte pour injures publiques et abus de confiance.

    "Non à l'état policier", "police blesse et tue", la violence policière est partout. Tels étaient les nombreux messages a caractère anti-police diffusés sur la place des Terreaux ce samedi 6 décembre à l'occasion de la Fête des Lumières. Ces accusations, coordonnées à des slogans contre l'extrême droite ont été revendiqués dès la soirée de samedi par le collectif écologiste des "Soulèvements de la Terre".

    Lire aussi : Messages anti-police pendant la Fête des Lumières à Lyon : ce syndicat dénonce "une provocation inutile"

    Immédiatement, la classe politique s'est indignée, de Grégory Doucet à Laurent Nuñez en passant par Jean-Michel Aulas. Fabienne Buccio, la préfète du Rhône a donc saisi le procureur de la République de Lyon. Selon les informations de nos confrères du Progrès, une enquête a bien été ouverte ce lundi 8 décembre. Elle concerne plusieurs chefs d'accusation pour "injures publiques" ou "abus de confiance". A noter que les investigations ont été confiées à la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône (DIPN).

    Métropolitaines 2026 : LFI dévoile ses 14 têtes de listes

    Laisser un commentaire

