Assassinat d'un chrétien irakien à Lyon : les cinq gardes à vue levées

  • par Clémence Margall

    • Les gardes à vue des cinq personnes interpellées le 16 octobre dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien, à Lyon ont été levées.

    Les cinq individus interpellés et placés en garde à vue le 16 octobre dernier dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’Ashur Sarnaya, chrétien irakien, à Lyon ont été laissés libres sans poursuite judiciaire, a appris Le Progrès ce dimanche.

    Pour rappel, les cinq individus avaient été interpellés dans le 8e arrondissement, à Vénissieux, Rillieux-la-Pape ainsi qu’en Italie avec l'arrestation, le 2 octobre, d’un Algérien de 28 ans sur lequel avait été retrouvé un couteau. Tous avaient eu un contact avec la victime.

    Âgé de 45 ans, Ashur Sarnaya, était un habitant du quartier Gorge de Loup, dans le 9e arrondissement de Lyon, et avait été égorgé alors qu’il était en live sur le réseau social TikTok pour partager sa foi.

