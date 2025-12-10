Un homme a été brièvement enlevé tôt ce mercredi matin à Bron avant d’être libéré grâce à l’intervention rapide des forces de l’ordre.

Selon nos confrères du Progrès, l'alerte a été donnée entre 4 h et 5 h ce mercredi, lorsqu’une femme a contacté la police pour signaler que deux individus venaient de s’introduire chez son frère, à Bron, avec l’intention de le kidnapper. Dans le même temps, une deuxième équipe avait tenté de s'introduire au domicile du père de la personne kidnappée, vraisemblablement dans l’espoir d’obtenir une rançon.

Grâce aux images de vidéosurveillance, les policiers ont pu identifier le véhicule utilisé par les ravisseurs. Un équipage de la BAC l’a intercepté peu après, permettant de libérer la victime et d’interpeller plusieurs suspects.

L’enquête se poursuit pour éclaircir le rôle de chacun dans cette tentative d’enlèvement coordonnées.