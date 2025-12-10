Samedi 13 décembre, le Lyonnais Bernard Perrin, reconnu comme "martyr en haine de la foi", sera béatifié à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.

Mort en 1945, Bernard Perrin sera béatifié à Notre-Dame-de-Paris le 13 décembre prochain. Scout, reconnu "martyr en haine de la foi", le Lyonnais sera ainsi élevé au rang de "bienheureux" aux côtés de 49 autres compagnons.

Enfermé pour avoir aidé des ouvriers

Pour rappel, Bernard Perrin, scout Lyonnais né en 1961, meurt après avoir été déporté à Gusen, une section pénitentiaire du camp de Mauthausen en Allemagne. L'homme y purge une peine pour "comportement dangereux". En réalité, ce dernier y est enfermé par la Gestapo en 1944, pour avoir aidé des ouvriers dans les usines de Buna lors de son STO (service de travail obligatoire).

"Pendant plus de trois mois, malgré l’épuisement et les conditions inhumaines, il ne cesse de soutenir les autres", indique l'Eglise catholique de Lyon. Épuisé par les conditions de détention, Bernard meurt en avril 1945, soit quelques jours avant la libération du camp.

Celui que l'Eglise catholique de Lyon décrit comme ayant "incarné un don de soi total, au service des autres, dans un esprit de pardon et d’amour même face à la barbarie", sera ainsi reconnu par l'Eglise catholique ce samedi.