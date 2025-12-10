Métropolitaines 2026 : LFI dévoile ses 14 têtes de listes

La France Insoumise a présenté ce mardi ses binômes dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon. Le parti aligne plusieurs figures locales dont trois députés du Rhône, malgré l’absence d’un leader unique pour affronter les autres principaux candidats.

La France Insoumise fait cavalier seul. Le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon présentera des listes autonomes dans toute la France lors des élections municipales et métropolitaines de 2026, rapporte LyonMag. Ce mardi 9 décembre, LFI dévoile ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions qui composent la Métropole de Lyon, bien que n'ayant aucun leader désigné pour affronter Véronique Sarselli, Bruno Bernard et Tifanny Joncour.

Parmi les visages connus de cette liste, trois députés du Rhône, Gabriel Amard, à Villeurbanne, Abdelkader Lahmar dans Rhône Amont et Idir Boumertit à Portes du Sud.

Les binômes de têtes de liste LFI pour les métropolitaines 2026 :

Lyon Ouest : Malika Benarab et Franck Assedou

Lyon Centre : Florestan Groult et Pauline Fivel

Lyon Sud : Léa Tauran et Cyriack Arrambourg

Lyon Sud-Est : Laurent Legendre et Maud Dordain

Lyon Est : Albert Lévy et Annie Celdran

Lyon Nord : Lise Paillette et Guillaume Pelloquin

Villeurbanne : Gabriel Amard et Josée Moudilou

Rhône Amont : Fatiha Didaoui et Abdelkader Lahmar

Porte des Alpes : Wafia Zak et Sinbad Hammouche

Porte du Sud : Idir Boumertit et Gisèle Putoud

Lônes et Coteaux : Lucas Miguel et Wassila Lahmar

Ouest : Claire Grunenwald et Guillaume Pluvy

Val de Saône : Hélios Lopez et Ferielle Helassa

Plateau Nord : Raoudha Djaballah et Julien Gamaz