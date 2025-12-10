Métropolitaines 2026 : LFI dévoile ses 14 têtes de listes

La France Insoumise a présenté ce mardi ses binômes dans les 14 circonscriptions de la Métropole de Lyon. Le parti aligne plusieurs figures locales dont trois députés du Rhône, malgré l’absence d’un leader unique pour affronter les autres principaux candidats.
La France Insoumise fait cavalier seul. Le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon présentera des listes autonomes dans toute la France lors des élections municipales et métropolitaines de 2026, rapporte LyonMag. Ce mardi 9 décembre, LFI dévoile ses têtes de liste dans les 14 circonscriptions qui composent la Métropole de Lyon, bien que n'ayant aucun leader désigné pour affronter Véronique Sarselli, Bruno Bernard et Tifanny Joncour.
Parmi les visages connus de cette liste, trois députés du Rhône, Gabriel Amard, à Villeurbanne, Abdelkader Lahmar dans Rhône Amont et Idir Boumertit à Portes du Sud.
Les binômes de têtes de liste LFI pour les métropolitaines 2026 :
Lyon Ouest : Malika Benarab et Franck Assedou
Lyon Centre : Florestan Groult et Pauline Fivel
Lyon Sud : Léa Tauran et Cyriack Arrambourg
Lyon Sud-Est : Laurent Legendre et Maud Dordain
Lyon Est : Albert Lévy et Annie Celdran
Lyon Nord : Lise Paillette et Guillaume Pelloquin
Villeurbanne : Gabriel Amard et Josée Moudilou
Rhône Amont : Fatiha Didaoui et Abdelkader Lahmar
Porte des Alpes : Wafia Zak et Sinbad Hammouche
Porte du Sud : Idir Boumertit et Gisèle Putoud
Lônes et Coteaux : Lucas Miguel et Wassila Lahmar
Ouest : Claire Grunenwald et Guillaume Pluvy
Val de Saône : Hélios Lopez et Ferielle Helassa
Plateau Nord : Raoudha Djaballah et Julien Gamaz