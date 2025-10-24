Actualité
Le groupe Seb est basé à Ecully. (Photo STEPHANE MAHE / POOL / AFP)

Le Groupe SEB affiche un chiffre d'affaires stable et prévoit un plan d'économies

  • par La rédaction

    • Le groupe basé à Écully a publié jeudi ses résultats pour les neuf premiers mois de 2025. Le chiffre d'affaires atteint 5,66 milliards d'euros, stable à périmètre et change constants, mais le résultat opérationnel chute de 39,4%.

    Le Groupe SEB a dévoilé jeudi ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de 2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 5,66 milliards d'euros, en légère baisse de 1,1% en données publiées mais stable à périmètre et change constants. Le résultat opérationnel d'activité ressort à 267 millions d'euros, soit un recul de 39,4% sur un an.

    "Renouer avec notre trajectoire de croissance durable"

    Dans un contexte mondial difficile, le directeur général Stanislas de Gramont évoque des "tendances contrastées". Le troisième trimestre a été "marqué par des tendances contrastées", avec une croissance en Grand Public "moins soutenue qu'anticipé en Europe et freinée par l'attentisme persistant des clients aux États-Unis".

    Le dirigeant souligne néanmoins une "performance solide en Chine, et sur plusieurs marchés européens". Le secteur du Café Professionnel, "toujours en retrait sur 9 mois", a "renoué avec la croissance sur ce trimestre".

    Face à ces résultats, le Groupe SEB lance un plan d'optimisation visant à "poursuivre nos investissements d'avenir, accélérer notre croissance et simplifier nos organisations", avec environ 200 millions d'euros d'économies récurrentes attendues à horizon 2027. "Notre ambition est claire : renouer avec notre trajectoire de croissance durable et nos standards de rentabilité", conclut Stanislas de Gramont.

    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Arnaque : une femme se fait passer pour une infirmière de la Métropole de Lyon et cible des personnes âgées

