(photo : Florent Deligia).

Pollution : la qualité de l'air est bonne ce vendredi à Lyon

  • par La rédaction

    • La qualité de l'air sera bonne ce vendredi à Lyon selon Atmo.

    Les perturbations météorologiques apportées jeudi par la tempête Benjamin ont été favorables à la qualité de l'air. Ce vendredi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indique que les concentrations en polluants à Lyon sont jugées moyennes à bonnes.

    "Vendredi 24 octobre, la situation devrait être moins perturbée d’un point de vue météorologique mais une qualité de l’air bonne à moyenne devrait se maintenir", indique Atmo. Seuls les indicateurs liés au Dioxyde d'azote et à l'ozone sont moyens.

    Tous les autres, du dioxyde de soufre aux particules fines sont jugés bons.

