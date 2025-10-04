Faits divers
Photo d’illustration. Tim Douet

Drame sur l'avenue Lacassagne : une piétonne décédée et deux blessés grave

  • par Claire Martinez

    • Un accident mortel s'est produit dans le 3e arrondissement de Lyon ce vendredi 3 octobre dans le soirée. Une piétonne renversée est décédée et deux autres personnes sont gravement blessées.

    L'accident a eu lieu vers 19h10, au niveau du numéro 15 de l'avenue Lacassagne, ce vendredi 3 octobre. Un automobiliste, un motard et une piétonne sont impliqués. La piétonne, violemment percutée sur le trottoir, a succombé à ses blessures et est décédée sur place.

    Le motard, lui, a été pris en charge par le SMUR en état d'urgence absolue. L'automobiliste a quant à lui été blessé mais reste dans un état d'urgence relative.

    Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame qui a entraîné l'arrêt de la circulation sur l'axe jusque dans la nuit. Des témoins sur place parlent d'un choc très violent et de la vitesse excessive de la moto.

    à lire également
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Drame sur l'avenue Lacassagne : une piétonne décédée et deux blessés grave 11:26
    Shopping sport : notre sélection pour s’équiper à Lyon 11:07
    L'Asvel renverse Vitoria et s'offre sa première victoire en Euroligue 10:04
    embouteillages à Lyon voitures
    Pollution de l'air : une qualité bonne à moyenne ce samedi 09:30
    Lyon sous le ciel automnal.
    Un temps changeant ce samedi à Lyon 09:07
    d'heure en heure
    Les chefs cuisiniers lyonnais Christophe Roure et Pierre Orsi
    Vers la troisième étoile tant attendue à Lyon ? 08:00
    Article payant Port Édouard-Herriot :  40 millions d’euros pour quoi faire ? 07:30
    Thomas Huchon fake news
    Fake news : "on est tous victimes de nos propres préjugés" assure Thomas Huchon 07:00
    Article payant L’OL va mieux sportivement mais est toujours en sursis financièrement 06:57
    Manufacture des tabacs 1
    L'université Lyon 3 signe une convention en faveur de l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie 03/10/25
    Saône-et-Loire : la N76 sera fermée le 15 octobre 03/10/25
    Le secret des mésanges film
    Un film drômois entièrement réalisé en papier découpé bientôt en salle 03/10/25
    Salle de cinéma
    Drôme : un nouveau lieu dédié aux créations immersives va ouvrir à Valence 03/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut