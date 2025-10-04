Un accident mortel s'est produit dans le 3e arrondissement de Lyon ce vendredi 3 octobre dans le soirée. Une piétonne renversée est décédée et deux autres personnes sont gravement blessées.

L'accident a eu lieu vers 19h10, au niveau du numéro 15 de l'avenue Lacassagne, ce vendredi 3 octobre. Un automobiliste, un motard et une piétonne sont impliqués. La piétonne, violemment percutée sur le trottoir, a succombé à ses blessures et est décédée sur place.

Le motard, lui, a été pris en charge par le SMUR en état d'urgence absolue. L'automobiliste a quant à lui été blessé mais reste dans un état d'urgence relative.

Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame qui a entraîné l'arrêt de la circulation sur l'axe jusque dans la nuit. Des témoins sur place parlent d'un choc très violent et de la vitesse excessive de la moto.