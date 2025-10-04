Shopping sport : notre sélection pour s’équiper à Lyon

Running, trail, yoga, cyclisme et autres activités… les bonnes adresses de Lyon Capitale pour une rentrée sportive !

Tee-shirt éco-conçu

Que vous soyez adepte de running, de trail, de randonnée, de ski ou encore d’alpinisme, ce tee-shirt première couche est idéal pour les efforts soutenus. Conçu à partir de laine mérinos provenant d’élevages respectueux et durables, il offre une régulation naturelle de l’humidité et de la température ainsi qu’un confort remarquable, telle une seconde peau. Petit plus : ses qualités anti-odeurs permettent des sorties de plusieurs jours.

Tee-shirt Biafo Ayaq – 89 euros.

Au vieux campeur – 70, cours de la Liberté, Lyon 3e

Terre de Rando – 81, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Du sport par tous les temps

Avec ce nouveau coupe-vent léger et confortable, la météo ne sera plus un frein à vos séances de sport outdoor. Fabriqué à base de matériaux recyclés, il protège contre la pluie fine grâce à un traitement déperlant et offre une grande respirabilité. Col ergonomique doublé, poches avant zippées, éléments réfléchissants… On l’aime aussi pour ses finitions soignées qui rendent son utilisation ultra pratique. Ne tardez pas : il s’agit d’une édition limitée.

Coupe-vent Concurve 3D Graphic Gorewear – 119,95 euros.

Terre de Running – 8, rue de la Barre, Lyon 2e

Chaussures durables et polyvalentes

Adaptées aux activités outdoor – marche, randonnée… –, les chaussures Dekkan se portent aussi au quotidien. Mêlant habilement allure, fonctionnalité et haute performance, elles garantissent confort, résistance et imperméabilité. Comme les autres produits de la gamme, cet incontournable de la marque engagée Veja a été fabriqué au Brésil, essentiellement à partir de canne à sucre, de caoutchouc d’Amazonie et de polyester recyclé.

Chaussures Veja Dekkan – 139,90 euros.

Muule – 23, quai Saint-Antoine, Lyon 2e

Tee-shirt haute performance

Fabriqué en majorité à partir de polyester recyclé, ce tee-shirt de la marque éthique et durable Picture s’impose comme un indispensable de toutes vos sorties sportives : randonnée, course à pied… Grâce à ses traitement Dry Feel et Dry Now, il vous permet de rester au chaud et au sec même lors de vos activités les plus intenses. Coup de cœur pour son motif gai et original, qui change selon la couleur choisie.

Tee-shirt Timont Urban Tech – 40 euros.

Picture – 3, rue de la Fromagerie, Lyon 1er

Yoga performant et durable

The Good Flow, c’est un studio de yoga et méditation qui propose aussi une belle sélection de tenues et matériel écoresponsables. Fabriqué en caoutchouc naturel durable et sans PVC, ce tapis transformera vos séances de yoga. Avec son système breveté AlignForMe®, vous saurez exactement où vous positionner grâce à des repères discrets. Sa surface GripForMe® offre une adhérence parfaite, mêmes lors des séances les plus dynamiques.

Tapis de yoga Liforme – 155 euros.

Studios The Good Flow - 17bis, rue Juliette-Récamier, Lyon 6e

9, impasse des Merles, Rillieux-la-Pape

Confort extrême

Coupe et maintien parfaits testés en situation, cette brassière vous accompagnera dans toutes vos séances de fitness, squash, yoga, running, cyclisme… Avec ses larges bretelles rembourrées et son tissu texturé respirant, elle vous garantit un confort optimum et un soutien sans faille, sans compromis sur le style. Pour parfaire votre look, n’hésitez pas à compléter votre tenue avec le legging de sport à compression assorti.

Soutien-gorge de sport PanAlpTM Delta Anita Active – 79,95 euros.

Spode running & outdoor – 13, rue Tupin, Lyon 2e

Banane multi transports

Si vous souhaitez avoir les mains libres lors de vos escapades urbaines ou de plein air, optez pour cette nouvelle sacoche/banane de la marque engagée Urban Circus. Réfléchissante et imperméable, elle vous accompagne quelle que soit la météo, et peut se porter à la ceinture, en bandoulière ou s’accrocher à votre vélo. Trois poches zippées accueillent vos essentiels de la journée, et ses ouvertures et lanières intégrées sont parfaites pour accrocher clés et antivol.

Sac banane/sacoche vélo réfléchissante – À partir de 45 euros.

Fnac – 17, rue du Docteur-Bouchut, Lyon 3e

Protection instantanée

Conçue et fabriquée en France, cette brume vous protégera des UVA, des UVB et de la pollution de l’air lors de toutes vos séances sportives et de vos sorties quotidiennes. Composée à 93 % d’ingrédients d’origine naturelle avec des filtres bios triés sur le volet, elle hydrate la peau en profondeur, sans effet gras ni résidus, et illumine le teint. Grâce à son format nomade, vous pouvez l’emporter partout et la réappliquer tout au long de la journée.

Brume True Filter Substance of Light – 39 euros.

Ecocentric – 9, rue Marcel-Gabriel-Rivière, Lyon 2e