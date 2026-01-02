Actualité
Contrôle routier. Gendarmerie du Rhône

Rhône : infractions en série sur les routes lors de la Saint-Sylvestre

  • par Clémence Margall

    • 40 gendarmes étaient mobilisés dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier sur les routes du Rhône. Une trentaine d’infractions a été constatée.

    Afin de garantir la sécurité des usagers sur les routes du département, 40 gendarmes de la compagnie de L’Arbresle, la brigade motorisée (BMO) de Dardilly et la réserve opérationnelle en plusieurs secteurs de tout l’Ouest lyonnais étaient mobilisés entre 1 heure et 5 heures dans le cadre d’un dispositif coordonné.

    Résultat : une trentaine d’infractions a été constatée par les forces de l’ordre, dont 18 conduites sous alcool (CEEA), 2 conduites sous l’emprise de stupéfiants, 6 défauts de contrôle technique ou encore 3 infractions liées à l’activité VTC. Plusieurs amendes forfaitaires ont ainsi été délivrées, un véhicule a été mis en fourrière pour rupture d’immobilisation, et deux personnes ont été placées en garde à vue pour conduite sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants.

