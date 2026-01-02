Au chocolat, au flan, ou à la volaille, Lyon Capitale a sélectionné pour vous six galettes des rois qui sortent de l'ordinaire.

A peine le temps de digérer la dinde de Noël qu'il faut déjà choisir sa galette des rois. Même si rien ne concurrence la traditionnelle galette à la frangipane, Lyon Capitale vous donne quelques idées originales pour fêter l'Epiphanie autrement. Flan des rois, galette cookie, ou encore galette charcutière, il y en aura pour tous les goûts. Voici six galettes des rois qui n'en sont pas vraiment, pour ceux qui se seraient lassés de l'originale.

Le "flan des Rois" du Flanboyant

Chaque année, le flan semble gagner en popularité. Si bien que le Flanboyant, basé à Lyon (1er et 2e), propose une large panoplie de flans, allant du simple flan vanille au flan matcha, praliné, ou encore coco. Et pour l'Epiphanie, le pâtissier va encore plus loin en commercialisant un "flan des rois". La recette ? Un flan vanille, disposé sur fond de frangipane et enrobé de pâte feuilletée. Le combo parfait pour les amateurs de flans, souhaitant un soupçon de tradition.

La galette charcutière de Jérémie Crauser

Crédit : Instagram : Jérémie Crauser

Changement d'ambiance pour cette deuxième galette qui risque de faire rêver les viandards. Cette année, en plus de sa traditionnelle galette à la frangipane, le charcutier Jérémie Crauser (Maison Crauser Bello, Lyon 1er), proposera une galette charcutière. Oui oui, vous avez bien entendu, une galette à la charcuterie. La recette ? Une farce de volaille fermière, cochon et cuisses de chapon confites, braisées puis effilochées, du foie gras et de la truffe. De quoi régaler les fans de pâté croûte.

La galette au chocolat de Bernachon

Crédit : Maison Bernachon

Avis aux amateurs de chocolat. Connu pour son célèbre "Président" qui fêtait ses 50 ans cette année, Bernachon (6e) s'adapte aux saisons et dévoile sa galette "Berna'choc" : une galette feuilletée, fourrée à la frangipane, à la pâte à tartiner maison aux noisettes du Piémont, et au fameux chocolat Bernachon. Bonus cette année, le logo des 50 ans du président apparaît sur la galette.

Le "cookie galette" de Soha cookie

Une seconde sucrerie en vogue : le cookie. Il existe déjà au Kinder Bueno, au sésame, ou encore à la pistache, alors pourquoi à la frangipane ? Cette année encore, Soha Cookie (6e) proposera son énorme "cookie galette" : un cookie à l'amende, à la crème d'amande, à la vanille et au rhum. L'occasion de surprendre ses invités pour l'Epiphanie.

La galette "Tatin" de Bouillet

Il n'y a pas besoin d'une occasion pour manger de la tarte-tatin, ou presque... Pour l'Epiphanie, le chef-pâtissier Sébastien Bouillet revisite le célèbre dessert en galette. Un mix de pommes caramélisées, enrobées d'une pâte-feuilletée beurrée et croustillante. Une recette réconfortante pour ceux qui souhaiteraient changer de la frangipane en gardant l'esprit "galette". Pour les amateurs de chocolat, Bouillet propose également sa brioche des rois au chocolat, caramel beurre salé et éclats de noisette.

La généreuse galette de Pralus

Enfin, la dernière galette sélectionnée n'est d'autre que celle de la maison Pralus. Moins originale que les autres, (si l'on oublie les amandes caramélisées qui la surplombent), la galette Pralus est le parfait compromis pour les fans de frangipane qui souhaiteraient découvrir "autre chose". Réputé pour sa célèbre brioche aux pralines roses, Pralus dévoile une recette gourmande au feuilletage doré, à la frangipane aux amandes BIO torréfiées, accompagné d'une touche de rhum et d'amandes caramélisées à la fleur de sel.

