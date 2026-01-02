Premier dimanche de janvier rime avec galette des rois. Mais savez-vous pourquoi on la déguste chaque année ? Lyon Capitale vous explique.

On la savoure chaque année le premier dimanche de janvier (et plus si affinité). À la frangipane, au chocolat, ou encore à la praline, boulangers et pâtissiers s'activent chaque année pour la réaliser. Vous l'avez deviné, il s'agit de la galette des rois. Mais savez-vous réellement d'où vient cette tradition ?

Pour le savoir, il faut remonter à la fin du Moyen-Âge. Le partage de la galette est en effet attesté en 1311 dans une charte de Robert de Fouilloy, évêque d'Amiens. Il est alors question d'un gâteau feuilleté, sans fourrage, dans lequel est enfermée une fève (le légume).

Le jour de l'Epiphanie

Aujourd'hui, la galette des rois est partagée le jour de l'Epiphanie. L’Épiphanie, célébrée le 6 janvier par les catholiques, est une commémoration religieuse en hommage à l’arrivée des rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar à Bethléem, douze jours après la naissance de Jésus. Elle serait l'une des plus anciennes fêtes du christianisme. L'évangile Saint Matthieu rapporte que des mages venus d'Orient, guidés par une étoile, seraient venus offrir à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe, trois cadeaux précieux le 6 janvier.

Une tradition religieuse ?

Mais malgré les dires, la galette des rois n'est aucunement liée au christianisme ou à l'Epiphanie. "La galette des rois n'est ni plus ni moins qu'une célébration autour du solstice d'hiver", expliquait l’historienne Nadine Cretin, auteur de "Fêtes de table et traditions alimentaires", dans les colonnes de Lyon Capitale.

La célèbre galette ronde et dorée serait ainsi un hommage aux Saturnales de l'époque romaine qui avaient lieu entre décembre et janvier. À l'époque, les esclaves étaient invités à partager le gâteau avec les romains. Si l'un d'eux tombait sur la fève, ce dernier devenait "Prince des Saturnales" et avait le droit d'obtenir ce qu'il souhaitait durant une journée entière. Le roi désigné devait payer une tournée générale à l'Assemblée.

A cette période déjà, la personne la plus jeune était chargée de choisir les parts des invités depuis le dessous de la table.

Mais alors, quel rapport avec l'Epiphanie ?

Mais alors quel est le rapport entre l'Epiphanie et la galette des rois ? Au fil des ans, l'Epiphanie et les célébrations du solstice d'hiver se sont confondues. D'où le fait que la galette des rois soit mangée le jour de l'Epiphanie.

Aujourd'hui la galette est d'ailleurs bien différente de celle partagée à l'époque. Au Moyen-Âge, la fève comestible est remplacée par une fève en porcelaine. L'objectif ? Eviter que le roi n'avale la fève pour ne pas payer de tournée. Quant à la frangipane, ce serait le comte Cesare Frangipani qui aurait donné la recette à Catherine de Médicis.

