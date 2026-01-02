Réveillon du Nouvel An : un habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes dépense en moyenne 65 euros au restaurant

Selon une étude de Sunday, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la 3e région de France la plus dépensière lors du repas du réveillon au restaurant.

Pourboires, dépense moyenne ou encore temps passé à table... Sunday, la société de solutions de paiements au restaurant, a dévoilé son rapport annuel des dépenses par région lors du réveillon de la Saint Sylvestre. Résultat, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la troisième région de France la plus dépensière au restaurant avec une moyenne de 65 euros par personne, soit 4 euros de moins par rapport à l'année dernière.

Sans surprise, l'ile-de-France trône en tête du classement avec une moyenne de 79 euros, suivie par la Nouvelle-Aquitaine et ses 70 euros. L'étude révèle également que la plus grosse addition provient d'Ile-de-France, et s'élève à 6 417 euros. En Auvergne-Rhône-Alpes, le montant maximum est établi à 1 993 euros, se classant à la quatrième place.

La région Auvergne-Rhône-Alpes mauvaise élève sur les pourboires

En ce qui concerne les pourboires, une table sur trois (32 %) en laisse un à l'échelle nationale. Dans la région, leur fréquence s'élève à 24 %, soit le chiffre le plus faible, à égalité avec les Pays de la Loire. Les bretons sont eux bons élèves, puisque 42 % des tables ont laissé des pourboires cette année. En Auvergne-Rhône-Alpes, la moyenne du temps passé à table est estimée à 1h50, soit 13 minutes de moins qu'au niveau national.

Enfin, l'étude de Sunday révèle que le nombre de convives attablés augmente légèrement passant de 3,2 à 3,3 personnes par rapport à l'année 2024. Dans la région, les résultats montrent l'inverse puisqu'ils passent de 3,5 à 3 convives. Bien loin du record de l'année dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur puisque 34 personnes étaient rassemblées au restaurant.

À noter que ces chiffres ont été comptabilisés sur 55 000 additions payées au restaurant à partir de 18 heures le 31 décembre, jusqu'au 1er janvier, 2 heures.

