Faits divers
Photo d’archives, des incidents survenus à La Duchère, près de la barre Sakharov, au mois d’octobre 2021. Des policiers avaient essuyé des tirs dans le quartier où deux jeunes sont morts mardi soir. (Photo PHILIPPE DESMAZES / AFP)

Coup de couteau mortel à Écully en 2023 : cinq hommes lourdement condamnés

  • par Louise Ginies

    • Le 3 janvier 2023, un homme de 32 ans avait été tué à l'arme blanche dans le quartier des Sources à Écully. Jugés aux Assises du Rhône cette semaine, les coupables ont écopé de 8 à 15 ans de réclusion.

    Les peines sont sévères. Ce vendredi 7 novembre, la cour d'Assises du Rhône a tranché dans l'affaire du coup de couteau mortel asséné à un homme de 32 ans, le 3 janvier 2023 dans le quartier des Sources à Écully. Cinq protagonistes étaient jugés du 4 au 7 novembre pour "violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et "participation à une association de malfaiteurs", rapportent nos confrères du Progrès.

    Lire aussi : Fusillade d’Écully : l’autopsie de la victime confirme sa mort par arme blanche

    Si une enquête avait d'abord été ouverte pour meurtre en bande organisée, les recherches avaient finalement montré que la mort de Pajtim Ramani, habitant du quartier depuis la fin des années 1990, n'était pas volontaire. L'origine de ces violences : une dette de 500 euros, réclamée par le frère de la victime. La personne ayant contracté cette dette, originaire du quartier voisin de la Duchère avait alors fait appel à des voisins pour venir se défendre.

    Une fois le rendez-vous donné dans le quartier des Sources, les échanges ont pris une autre tournure avec couteau et armes de poing sortis. Alors qu'il tentait de s'enfuir, la victime avait été rattrapée par la bande de la Duchère, avant d'être poignardé à la cuisse : d'après les informations du Progrès, la lame a alors tranché la veine iliaque droite, causant une hémorragie fatale pour le jeune homme.

    Huit à quinze ans de réclusion criminelle

    Si les cinq individus ont tous été acquittés du chef de "participation à une association de malfaiteurs", ils ont été condamnés à entre huit et quinze ans de réclusion criminelle. Un verdict accueilli avec satisfaction par la famille de Pajtim Ramani. "Cette décision restitue son honneur", a en effet déclaré au Progrès leur avocat Me Tristan Jannot.

    à lire également
    Appartements brûlés, jets de pavés contre les pompiers... À Rillieux, le tournage d'un clip de rap dégénère

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Coup de couteau mortel à Écully en 2023 : cinq hommes lourdement condamnés 10:11
    alerte pollution à Lyon
    Pollution : une qualité de l'air bonne à moyenne à Lyon dimanche 09:29
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Temps gris et humide : la météo de dimanche à Lyon 08:50
    Appartements brûlés, jets de pavés contre les pompiers... À Rillieux, le tournage d'un clip de rap dégénère 08/11/25
    Police Municipale de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon 8 : un jeune homme blessé par balle, les suspects fuient en trottinette 08/11/25
    d'heure en heure
    Le Murmure des songes, un voyage onirique au théâtre de Villefranche 08/11/25
    Nord-Isère : il se rend chez les gendarmes avec deux poupées pédopornographiques commandées sur Shein 08/11/25
    Municipales 2026 : les résultats de la Grande Écoute dévoilés par les Écologistes 08/11/25
    PAF Police aux frontières
    Projet d'attentat islamiste déjoué : trois femmes arrêtées, dont deux à Lyon et Villeurbanne 08/11/25
    Une rave-party est en cours dans l'Est-lyonnais 08/11/25
    Un mouvement "extrêmement suivi" dans le Rhône : pourquoi les radiologues libéraux feront-ils grève lundi ? 08/11/25
    Un Lyonnais lance la toute première bière au flan 08/11/25
    "J'ai cru y rester" : le témoignage glaçant d'un des infirmiers agressé à Vénissieux 08/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut