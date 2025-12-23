Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées

Un homme a été blessé par balles à Vaulx-en-Velin mardi 23 décembre.
Un homme a été blessé par balle à Vaulx-en-Velin ce mardi matin a appris Lyon Capitale, confirmant une information de BFM Lyon. Les faits se sont produits autour de 9 h au 20 rue Paul Marcellin. Neuf douilles d'arme à feu ont été retrouvées sur place indique une source policière.
La victime, touchée au niveau du dos et de la jambe, s'est présentée au commissariat de la ville.
Les fusillades deviennent quotidienne dans la métropole. Jusqu'où va aller cette descente?