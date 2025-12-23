Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées

Un homme a été blessé par balles à Vaulx-en-Velin mardi 23 décembre.

Un homme a été blessé par balle à Vaulx-en-Velin ce mardi matin a appris Lyon Capitale, confirmant une information de BFM Lyon. Les faits se sont produits autour de 9 h au 20 rue Paul Marcellin. Neuf douilles d'arme à feu ont été retrouvées sur place indique une source policière.

La victime, touchée au niveau du dos et de la jambe, s'est présentée au commissariat de la ville.