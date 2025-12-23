Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Un homme blessé par balles à Vaulx-en-Velin, neuf douilles retrouvées

  • par Nathan Chaize
  1 Commentaire

    • Un homme a été blessé par balles à Vaulx-en-Velin mardi 23 décembre.

    Un homme a été blessé par balle à Vaulx-en-Velin ce mardi matin a appris Lyon Capitale, confirmant une information de BFM Lyon. Les faits se sont produits autour de 9 h au 20 rue Paul Marcellin. Neuf douilles d'arme à feu ont été retrouvées sur place indique une source policière.

    La victime, touchée au niveau du dos et de la jambe, s'est présentée au commissariat de la ville.

    Frédéric Berthet élu président de la FNAIM du Rhône

